С начала лета на Урале утонули 11 взрослых и двое детей

С начала купального сезона в Свердловской области утонули 13 человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС. Основными причинами гибели людей на воде остаются купание в необорудованных и запрещенных для этого местах, переохлаждение или купание в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели призывают купаться только на официально разрешенных и оборудованных пляжах, не пить алкоголь на пляже, не оставлять детей без присмотра. Как уже писал «Новый День», в выходные в Каменске-Уральском на реке Исеть утонул 15-летний мальчик. Добавим, в текущем летнем сезоне в Свердловской области нет безопасных для купания водоемов, констатирует Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что водные объекты не получили ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники зон рекреаций не подавали заявки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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