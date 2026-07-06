Школьника не взяли в 10 класс – куда идти и что делать

В Екатеринбурге полным ходом идет приемная кампания в школах. С сегодняшнего дня стартовал второй этап подачи заявлений в первые классы – теперь на свободные места.

Что касается поступления в 10-е классы, здесь сроки приема устанавливаются каждой школой индивидуально, но, как правило, заявления принимают до конца лета при наличии мест. Исключение – профильные классы, где прием документов может завершиться уже 1 августа. В последнее время участились жалобы родителей на отказы в зачислении ребенка в 10-й класс из-за плохой успеваемости. Однако, как пояснили «Новому Дню» в мэрии, основание для этого только одно – отсутствие свободных мест. Успеваемость, средний балл аттестата, результаты ОГЭ не могут быть причиной отказа в зачислении.

Но это правило действует лишь для классов без профильной направленности. В профильные классы попадают по отбору. Для этого девятиклассник должен предоставить результаты ОГЭ по нужным предметам и аттестат. Если ребёнок прошёл отбор, родители пишут заявление о зачислении. А если не прошёл – можно попробовать подать заявление в другую школу, где есть нужный профиль и свободные места. В 2026 году аттестат об основном общем образовании получили более 19,5 тысячи выпускников 9-х классов. Мест в 10-х классах, по данным городских властей, достаточно для всех желающих.

Но даже если девятиклассник завершил школу без аттестата, возможность продолжить обучение и получить профессию сохраняется. Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области предлагает таким выпускникам бесплатное обучение востребованным специальностям. Среди них – визажист, вожатый, каменщик, кассир, кухонный рабочий, мастер маникюра, младший воспитатель, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор ЭВМ, парикмахер, повар, ретушёр, слесарь, фотограф, швея, штукатур.

Обучение проходит на базе колледжей и техникумов области, у которых есть мастерские и оборудование. Чтобы попасть на программу, нужно выбрать специальность, зарегистрироваться на сайте ЦОПП и подать заявку. Учебные программы рассчитаны на 144 или 256 часов. Обучение ведётся в очной форме с обязательным прохождением практики на предприятиях. Завершается курс итоговой аттестацией. Успешно сдавшим испытания выдаётся свидетельство о получении профессии рабочего или должности служащего.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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