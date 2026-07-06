Легкий самолет «Байкал» будет сертифицирован в 2027 году

Самолет «Байкал», разработанный Уральским заводом гражданской авиации, завершит сертификацию в 2027 году. Ожидается, что до 2035 года УЗГА по запросу авиакомпаний выпустит 69 машин. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«У нас на выходе в следующем году планируется самолет «Байкал». Это пятиместная машина, которая должна закрыть рынок «последней мили» в регионе, находится на окончательных стадиях сертификации. Полагаю, проект будет реализован в течение третьего квартала следующего года», – рассказал Ядров на сессии «Крылья малой авиации: перспективы развития».

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что в этом году будет завершена работа по сертификации авиадвигателя ВК-800, который используется в самолете «Байкал». «Эти движки подходят и для беспилотной темы. Когда мы завершаем сертификацию двигателя, у нас появляется больше простора. Помимо ОАК с его крупным серийным производством есть большое количество малых предприятий, которые готовы создавать новые машины или ремоторизировать действующие. Например, есть самолет «Аккорд-201». Он на американских движках, но в него вполне можно вставить ВК-800, и он будет замечательно летать», – отметил федеральный министр.

Напомним, самолет «Байкал» разрабатывался на Уральском заводе гражданской авиации с 2019 года. Он задумывался как замена АН-2 для нужд региональной авиации. По планам, «Байкал» должен использоваться для мониторинга и патрулирования лесов, для санитарной авиации и для мест, не оборудованных ВПП. В феврале 2026 года «Байкал» успешно прошел летные испытания.

Авиадвигатель ВК-800, а также винт АВ-901, которые используются в новом самолете, представлены на выставке «Иннопром-2026».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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