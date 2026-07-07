В Екатеринбург прибыли новые автобусы-гармошки

Первые пять из новой партии автобусов особо большого класса прибыли в Екатеринбург. Длина машин составляет 18 метров, каждый автобус может вмещать до 184 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, новые автобусы выйдут на маршруты № 50, 64, 67 в сентябре. По муниципальному контракту, заключенному в мае 2026 года, город получит еще 10 больших автобусов. Поставщик – компания «Автотехком». Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город» – она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд.

Напомним, ранее приобретенные городом 15 автобусов-гармошек сейчас курсируют по маршрутам № 49 и 51.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube