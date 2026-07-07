В Первоуральске откачивают воду мотопомпами, временно закрыты 10 детских садов

В Первоуральске продолжают устранять последствия дождевого паводка.

Как сообщил в соцсетях мэр Игорь Кабец, с помощью мотопомп воду откачивают с подтопленных территорий в поселке Билимбай на улице Медиков и в поселке Битимка по ул. Пролетарской в школе № 40.

Кроме того, на сегодняшний день из 60 детских садов города временно не работают 10 по причине ухудшения качества питьевой воды. «Качество воды находится на постоянном контроле: лабораторные исследования проводятся ежедневно, очередной отбор проб запланирован сегодня во второй половине дня. После получения положительных результатов анализов оставшиеся детские сады возобновят работу», – обещал Кабец.

Напомним, 30 июня река Чусовая вышла из берегов и затопила частные дома в поселке Билимбай, в районе улиц Рабочих, Медиков и Учителей. Чтобы спасти какие-то личные вещи, люди приплывали в свои дома на сапах и лодках.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube