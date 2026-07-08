Ушло в суд дело менеджера мошеннической конторы по сдаче квартир в аренду

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело 39-летней местной жительницы, которая работала менеджером в агентстве по сдаче жилья, обманувшем более 400 человек. Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, преступная группа из 22 человек, в которую входила обвиняемая, действовала с 2016 по 2019 год на территории 85 субъектов Российской Федерации и обманула 412 человек, в том числе 10 подростков.

Шайка под видом агентства недвижимости публиковала в интернете объявления о сдаче в аренду комнат и квартир по цене ниже рыночной, хотя на самом деле никакой информацией о предлагаемом жилье не располагала. Когда к ним обращались потенциальные арендаторы, мошенники требовали с них комиссионные выплаты за контакты собственника квартиры, но в итоге никаких данных так и не предоставляли. Чтобы пострадавшие не обратились в полицию, мошенники ввели в свою схему «отдел контроля качества», по телефону которого потенциальные клиенты всегда могли выразить недовольство и потребовать возврата денег. Однако на звонки по этому номеру также отвечали члены организованной группы, а деньги людям не возвращались.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК России проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Судом по ходатайству СКР в обеспечительных целях наложен арест на имущество фигурантов на сумму порядка 5 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении иных участников преступной группы ранее также направлено для рассмотрения в суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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