Худеющие на уколах рискуют отказом органов из-за неправильного использования игл

Интерес вокруг препаратов для снижения веса на основе семаглутида и тирзепатида не утихает. Всё чаще люди прибегают к бездумному самолечению «Оземпикамом» и «Тирзеттой» и при этом обращаются за советами не к врачам, а к незнакомцам в открытых интернет-чатах по «похудению на уколах», где тысячи участников делятся своим опытам пользования.

Так, в одном из таких чатов женщина призналась, что использовала одну и ту же иглу для инъекций несколько раз подряд. Неизвестно, обрабатывала ли она её перед каждым уколом.

По словам врача-эндокринолога ЦГБ № 7 Елены Ляпиной, производитель однозначно предусмотрел, чтобы иглы были одноразовыми. Все инструкции предписывают использовать их строго по назначению – один раз.

Однако в погоне за экономией или по незнанию пациенты нередко пренебрегают этим правилом. Минимальный риск – местный воспалительный процесс в месте укола. При регулярном повторении (например, при еженедельных инъекциях) иммунитет может не справиться с нагрузкой, и инфекция распространится дальше. Среди наиболее вероятных последствий – формирование уплотнений в местах уколов, бактериальные инфекции мягких тканей, риск заражения гепатитами. В более серьёзных случаях – системное заражение, которое при отсутствии своевременного лечения может привести к полиорганной недостаточности.

Как ранее писал «Новый День», данные средства отпускаются исключительно по рецепту и показаны только при сахарном диабете второго типа и клинически подтвержденном ожирении.

Но даже при наличии прямых показаний терапия не проходит бессимптомно. Наиболее частые побочные эффекты связаны с расстройством желудочно-кишечного тракта – тошнота, рвота, запоры. Это объясняется самим механизмом действия: препараты замедляют эвакуацию пищи, посылают в мозг сигнал о насыщении и тормозят опорожнение желудка.

Врачи предупреждают: рассчитывать на снижение веса исключительно за счёт инъекций не стоит. При использовании таких препаратов, механика похудения следующая: в первые недели организм теряет преимущественно жидкость, а примерно через месяц начинается сжигание жировой ткани, однако параллельно идёт и потеря мышечной массы. Время терапии «на уколах» необходимо использовать, чтобы перестроить пищевое поведение, ввести физическую активность и в целом перейти к более здоровому образу жизни. Если же полагаться только на уколы, игнорируя питание и спорт, после окончания терапии жировая ткань возвращается, причём в четыре раза быстрее.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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