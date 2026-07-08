В Екатеринбурге будут продлевать ветку метро – подрядчик приступает к разработке ТЭО

В Екатеринбурге появится станция метро «Северная» – продолжение единственной ветки подземки от «Проспекта Космонавтов». Городское управление капитального строительства уже выбрало подрядчика, который займётся подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) для проектирования и строительства новых участков.

Как пояснили в мэрии, подрядчику предстоит продумать, как именно продлить первую ветку метро на север. Нужно будет рассмотреть как минимум три варианта маршрута, а также варианты с разным диаметром тоннелей – 6 и 10 метров. Кроме того, специалистам предстоит определить длину линии, количество станций, глубину их заложения, архитектурные решения и состав депо. Все работы, включая необходимые согласования и экспертизу в «Главгосэкспертизе России», должны быть завершены до 30 марта 2027 года.

Если подготовка ТЭО пройдёт успешно, город сможет перейти к следующему этапу – непосредственному проектированию и строительству метро. Источником финансирования подготовки ТЭО для екатеринбургского метрополитена указаны областной и городской бюджеты. Напомним, в марте губернатор Денис Паслер сообщил, что Екатеринбург получил 150 миллионов рублей на разработку документации для проектирования новых линий метро.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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