Суд изменил сумму конфискации по делу бывшего гаишника, бравшего взятки за сдачу экзамена на права

Свердловский областной суд поставил точку в коррупционном деле бывшего высокопоставленного сотрудника ГАИ Нижнего Тагила. Андрей Торощин брал взятки от курсантов за помощь в сдаче экзамена на водительские права. В декабре 2025 года бывшему начальнику РЭО ГИБДД МО МВД России «Нижнетагильское» вынесли обвинительный приговор по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Суд установил 14 преступных эпизодов. По совокупности преступлений Торощин был приговорен к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 2,5 миллиона рублей.

По решению суда сумма полученных взяток подлежала конфискации. Приговор обжаловала прокуратура. Рассмотрев апелляцию, Свердловский областной суд исправил описку в резолютивной части. Сумма, подлежащая конфискации, составила 1 255 000 рублей. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, как установил суд, Торощин с января 2022 года по май 2024 года при помощи дополнительного терминала запускал программу, имитирующую автоматизированную систему для проведения теоретического экзамена. Он отмечал правильные ответы на вопросы в экзаменационном билете за тех курсантов, которые дали ему взятки. За два года Андрей Торощин получил от 14 кандидатов взятки на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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