В Ирбите и Ирбитском районе подтоплены почти 200 дворов и садов (ФОТО)

Уровень воды в реке Ница продолжает подниматься, ситуация с паводком в городе Ирбите и Ирбитском районе остается сложной.

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Николай Юдин, к 17:00 среды, 8 июля, уровень воды в Нице составлял 725 см при опасном уровне 740 см. В городе подтоплены 166 приусадебных участков и придомовых территорий. Кроме того, подтоплены перекрестки улиц Орджоникидзе и Междуречной, Орджоникидзе и Заречной, Свободы и Загородной, а также полотно дорог по ул. Северной, Береговой, Урицкого, Восточной, Набережной, Заозерной, Загородной, Калинина, Революции, пер. Некрасова, Пионерской. В пункте временного размещения находятся 13 человек, в т.ч. 6 детей.

Глава Ирбитского района Алексей Никифоров написал в соцсети, что к вечеру 8 июля в районе были подтоплены придомовые территории 30 домов в 9 населенных пунктах Ирбитского района, затопленных домов пока нет.

Между тем некоторые пользователи соцсетей считают, что в городе и районе пора объявлять режим ЧС. «Ирбит тонет. Ирбитский район тонет. Люди теряют кров, имущество, заработанное годами. Вода заходит в дома, подтапливаются дворы, дороги перекрывают уже. Сколько можно молчать?! Где режим ЧС? Где координация? Где информация для людей, по компенсациям, которые сейчас в отчаянии? Объявляйте ЧС немедленно! Люди должны знать, что власть их слышит и готова помочь. Затягивание – это преступление против собственных жителей. Кто будет компенсировать потери? Кто ответит за потопленное имущество, дома, размытые огороды?», – пишет администратор паблика «Типичный Ирбит».

Фото Галлы Бердюгиной

Ирбит, Елена Владимирова

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