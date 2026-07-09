Уровень воды в Нице и Туре продолжает подниматься (ФОТО)

Дождевой паводок в восточной части Свердловской области продолжается, число затопленных приусадебных участков и дворов растет.

Как сообщил в соцсети глава Ирбитского района Алексей Никифоров, в муниципалитете затоплены дворы 38 домов в 10 деревнях и поселках, затопленных домов в настоящее время нет. Освобожден от воды участок дороги в деревне Курьинка, вода в населенном пункте снизилась на метр.

По данным ДИПа, уровень реки Ница за сутки повысился на 7 см и составил 727 см. В городе Ирбите подтоплены 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, а также подъездные пути и мост по ул. Орджоникидзе. В пункт временного размещения переехали 13 человек. Выставлен круглосуточный пост спасателей с плавсредствами.

В Байкаловском районе уровень Ницы за сутки повысился на 8 см (до 789 см). Для связи с жителями организованы лодочные и паромные переправы, выставлены посты добровольных пожарных дружин.

В Туринском районе уровень реки Тура за сутки повысился на 9 см (до 610 см). Работают лодочные переправы, организовано дежурство ДПД.

В Слободо-Туринском районе уровень Туры за сутки повысился на 6 см (до 696 см). Жизнеобеспечение не нарушено. Работают паромные переправы и катера.

Фото Галлы Бердюгиной, Ирбит

Ирбит, Елена Владимирова

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