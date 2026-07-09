Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых должны отреставрировать к декабрю 2029 года

Ремонтно-реставрационные работы в усадьбе Расторгуевых-Харитоновых (бывший Дворец пионеров) должны быть проведены в период с 2026 по декабрь 2029 года. Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, такие сроки были названы во время рассмотрения иска прокуратуры к ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК), которое является владельцем памятника архитектуры.

Надзорное ведомство через суд потребовало обязать АУИПИК провести полный комплекс научно-исследовательских, проектных и производственных работ по сохранению всех 12 элементов усадьбы, включая главный дом, флигели, баню, грот и ограды, установив для каждого этапа жесткие временные рамки – от 6 до 48 месяцев с момента вступления решения в силу. Иск был мотивирован ухудшением фактического состояния памятника архитектуры XIX века.

Ответчик в свою очередь заявил, что в его оперативном управлении находятся только 10 объектов из 12, входящих в единый ансамбль усадьбы. В частности, ему не принадлежит ограда, а значит, он не имеет права проводить с ней никакие работы. Также представитель АУИПИК заявил, что агентство уже получило техзадания на проведение реставрационных работ в отношении 10 зданий и сооружений, находящихся в его ведении. Документы, утвержденные Управлением госохраны памятников Свердловской области, были предъявлены суду. Установленный срок проведения работ – с 2026 по декабрь 2029 года.

В итоге суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска, не найдя в действиях АУИПИК признаков бездействия. Решение было обжаловано прокурором. При рассмотрении апелляции суд выслушал позицию третьего лица – представителя Городского дворца творчества детей и молодежи, отметившего, что вне зависимости от решения суда учреждение уже расторгло договор аренды усадьбы из-за отсутствия возможности провести там ремонт. Областной суд не нашел оснований для изменения решения первой инстанции.

Как уже писал «Новый День», сейчас собственник усадьбы – Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Администрация Екатеринбурга ежегодно платила ему по 37 млн рублей за аренду помещений для детских кружков. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов неоднократно заявлял, что федеральное агентство ничего не делает для сохранения старинной усадьбы, из-за чего многие ее помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, здание и прилегающая территория требуют реконструкции и благоустройства. Детям уже стало опасно заниматься там. В этом году городские власти приняли решение, что детские кружки временно переедут в бывшее здание администрации Октябрьского района и еще несколько зданий в разных районах города. По мнению мэра, усадьба должна перейти в собственность Екатеринбурга. «Здания, которые являются украшением города, надо вовлекать в оборот. Не смогли восстановить – забирать и отдавать тому, кто может», – сказал мэр на встрече с журналистами в декабре 2025 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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