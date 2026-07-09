Любители уколов для похудения пытаются сэкономить на препаратах – почему это опасно

Россияне продолжают массово скупать препараты для похудения на основе семаглутида и тирзепатида – зачастую без рецептов и консультаций врачей. Многие оформляют заказы по поддельным рецептам или через интернет, пользуясь тем, что провизоры нередко свободно отпускают эти средства. А возникшие побочные эффекты глушат другими лекарствами, не вникая в причины. Вместо того чтобы обратиться к специалисту, люди ищут советы в открытых интернет-чатах по «похудению на уколах», где тысячи незнакомцев делятся своим опытом.

Так, некоторые в целях экономии начинают переходить с одного препарата на другой – например, с «Оземпика» (на основе семаглутида) на «Тирзетту» (на основе тирзепатида) – без пауз и врачебного контроля. У данных препаратов разные механизмы действия. «Оземпик» воздействует только на один гормон (ГПП-1), а «Тирзетта» – на два (ГПП-1 и ГИП). Это делает второй более эффективным, но и более сильным. Резкий переход может усилить побочные эффекты, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноту, рвоту, диарею.

В разговоре с «Новым Днем» врач-эндокринолог ЦГБ №7 Елена Ляпина отметила, что помимо проблем с ЖКТ, существуют и другие более серьезные последствия – острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы), тяжёлая интоксикация, обезвоживание, потеря мышечной массы. Кроме этого, если человек принимал высокую дозировку одного лекарства, это не значит, что можно начинать с такой же высокой дозы другого. Не существует формулы для перевода дозы семаглутида в эквивалентную дозу тирзепатида. Врачи почти всегда рекомендуют стартовать с минимальной дозировки нового препарата, чтобы дать организму адаптироваться и снизить риск побочных эффектов. Одновременное действие этих средств может быть крайне опасным также из-за того, что период их полувыведения составляет около 5-7 дней. Специалисты рекомендуют делать паузу минимум в неделю между последней инъекцией старого и первой – нового.

Эндокринологи напоминают, что данные средства отпускаются исключительно по рецепту и показаны только при сахарном диабете второго типа и клинически подтвержденном ожирении. Только специалист может подобрать безопасную схему перевода, правильную стартовую дозировку, определить необходимость паузы и оценить переносимость с учётом истории болезни.

Между тем, рассчитывать на снижение веса исключительно за счёт инъекций не стоит. При использовании таких препаратов, механика похудения следующая: в первые недели организм теряет преимущественно жидкость, а примерно через месяц начинается сжигание жировой ткани, однако параллельно идёт и потеря мышечной массы. Время терапии «на уколах» необходимо использовать, чтобы перестроить пищевое поведение, ввести физическую активность и в целом перейти к более здоровому образу жизни. Если же полагаться только на уколы, игнорируя питание и спорт, после окончания терапии жировая ткань возвращается, причём в четыре раза быстрее.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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