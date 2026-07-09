15-летнего уральца будут судить за диверсию на железной дороге

15-летнему жителю Свердловской области предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Как сообщили в пресс-службе МСУТ СКР, в конце июня 2026 года с обвиняемым через мессенджер телеграм связался злоумышленник, действующий в интересах Украины, и склонил его к совершению преступления, пообещав деньги.

Подросток поджёг релейный шкаф на перегоне станций «Подволошная – Первоуральск». Фигуранта задержали сразу после поджога. Суд заключил его под стражу.

Следственный комитет России напоминает, что иностранные спецслужбы продолжают активно вербовать граждан, особенно несовершеннолетних, для совершения террористических актов и диверсий через социальные сети и мессенджеры. Если вам поступило предложение совершить преступление, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе за аналогичное преступление были осуждены пятеро жителей Красноуральска в возрасте от 16 до 18 лет. Один из юношей приговорен к 8,5 года лишения свободы, другой – к 6 годам, остальные трое – к 8 годам. 16-летние будут отбывать срок в воспитательной колонии, 18-летние – в исправительной колонии общего режима. Полученные за теракт денежные средства конфискованы в доход государства.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube