Облсуд оставил в силе решение о взыскании с самокатчика 200 тысяч в пользу сбитого ребенка

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции, поданной представителями подростка, который сбил маленького ребенка, катаясь на электросамокате.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в августе 2025 года в Академическом районе Екатеринбурга. 14-летний подросток и его отец ехали на арендованных самокатах по велосипедной дорожке. Из-за припаркованного автомобиля прямо на них выбежал 5-летний ребенок. Подросток нажал на тормоз, но избежать столкновения не получилось – он наехал на мальчика передним колесом и рулем самоката, сбив последнего с ног. В результате ребенок получил сложный перелом ноги, потребовавший стационарного лечения и операции. Травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести,

Папа пострадавшего мальчика подал в суд на подростка и его родителей, требуя взыскать с них 1 млн рублей компенсации морального вреда. Академический районный суд снизил сумму компенсации до 200 тысяч рублей.

Ответчики не согласились с решением и подали апелляцию. Они настаивали, что самокатчик не виноват, так как ехал по велодорожке, а ребенок выбежал из-за стоящей машины неожиданно. Суд этот аргумент отклонил. «Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет. При создании помехи водитель СИМа обязан спешиться или снизить скорость до скорости движения пешеходов. Доказательств того, что столкновение произошло в зоне действия знака «велосипедная дорожка», материалы дела не содержат», – пояснили в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила без изменения решение суда первой инстанции. Оно вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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