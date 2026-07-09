В Екатеринбурге суд лишил отца-алиментщика права на выплаты за погибшего на СВО сына

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга лишил отца погибшего участника СВО права на получение страховых выплат и единовременного пособия, так как мужчина не принимал участие в воспитании сына. Иск подала мать бойца.

По материалам дела, родители погибшего не состояли в браке. Алименты на содержание ребенка были взысканы с отца в 1989 году, но как следует из данных службы судебных приставов, фактическое исполнение обязательств по уплате алиментов прекратилось в декабре 1995 года. Женщина в суде настаивала на том, что отец не принимал участия в жизни сына с момента его рождения. Он не интересовался его успехами в учебе, не поздравлял с праздниками, не посещал школу и не поддерживал с ребенком эмоциональной связи.

Ответчик признал, что контакты с сыном были эпизодическими – не чаще двух раз в год, начиная с 8-летнего возраста ребенка. При этом отец не смог представить суду каких-либо доказательств, подтверждающих участие в воспитании ребенка или перечисление алиментов. У него не было даже совместных фотографий с сыном. При этом мужчина ссылался на то, что формально не был лишен родительских прав, а значит, по его мнению, ему автоматически гарантирована выплата как родителю погибшего военнослужащего.

«Заслушав стороны, допросив свидетелей, суд пришел к выводу об обоснованности позиции истца. Суд отметил, что меры социальной поддержки в случае гибели защитника Отечества носят не формальный, а компенсационный характер. Государство предоставляет их тем родителям, которые фактически исполнили свой долг по воспитанию и содержанию ребенка, а не лицам, лишь состоящим в родстве с погибшим», – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами. Ранее «Новый День» сообщал о решении Верховного суда, который рассматривал аналогичное дело, но там речь шла о бойце из Приморского края. Парень погиб в ходе спецоперации, а его отец, который ушел из семьи, пытался получить половину выплат – наравне с матерью, растившей мальчика в одиночку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube