Любимый монастырь блогеров отметил именины

Сегодня один из красивейших монастырей Урала – Ново-Тихвинский – отметил свои именины. В честь праздника Тихвинской иконы Божьей матери в нем собрались полторы тысячи верующих. Праздник по традиции поддержал Фонд святой Екатерины.

День начался с богослужения в храме Александра Невского. Литургию возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Серовский и Краснотурьинский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон, епископ Великолукский и Невельский Варнава.

После прошел крестный ход с главной святыней монастыря – чтимым списком иконы Тихвинской Божьей матери, который доступен для прихожан лишь один день в году – 9 июля. Его доставили в Екатеринбург в 2008 году, а сама обитель ведет свою историю возрождения с 1994 года.

Отметим, Ново-Тихвинский монастырь считается одним из самых красивых и популярных на Урале. Благодаря ухоженному саду, трапезной с летней верандой здесь часто снимают свои обзоры блогеры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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