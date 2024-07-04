Четыре сада, где можно отдохнуть от жары и полюбоваться цветами (ФОТО)

В Екатеринбурге появилась мода на цветущие сады. Из дворов закрытых жилых комплексов она добралась до общественных пространств, куда может прийти любой.

Ново-Тихвинский монастырь

Территория монастыря с каждым годом преображается все сильнее. И раньше люди замечали красоту розовых кустов, теперь же сады вокруг храма Александра Невского и иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» стали образцовыми. Здесь растут пионы, душистые травы, оливковые деревья, березы и сосны, есть зеленые беседки и альпийские горки. В этом году в монастыре открыли крытую галерею с колоннадой, где поставили кресла и столы – отдохнуть в тени может любой посетитель Ново-Тихвинского.

Сад у Косого дома

Екатеринбургская достопримечательность – Косой дом – пользуется особой популярностью, благодаря саду с альпийской горкой и водопадом, который создала несколько лет назад Екатерина Засухина. Он небольшой, но густо засажен цветами, папоротниками, травами и деревьями.

Сад трав у Ельцин-центра

На набережной за Драматическим театром разбит Сад трав – проект Ельцин-центра. Укрыться от зноя там практически негде, зато среди клумб с гортензиями, душицей и лилейниками установлены качели. В отличие от остальных садов из подборки, этот доступен к посещению круглосуточно.

Дендропарк на 8 Марта

Клумбы с цветами есть и в Дендрарии. В глубине парка ближе к улице Куйбышева огромная грядка пионов, которые, правда, не пережили жары и уже отцветают. Зато пока цветет шиповник, а еще липы на аллеях, лучами расходящихся от фонтана. В дальней части парка ближе к ГЦСИ тоже есть клумбы с цветами, которые постоянно обновляют, в зависимости от сезона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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