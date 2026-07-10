Глава Ирбита объяснил горожанам, когда объявит ЧС

Глава Ирбита Николай Юдин ответил горожанам, почему он не объявляет в городе режим ЧС, несмотря на десятки затопленных дворов и садов. На своей странице «ВКонтакте» градоначальник написал, что критерии для объявления ЧС установлены федеральным законодательством, и одним из таких критериев служит уровень воды.

«Вразрез с действующими на федеральном уровне нормами принимать решение на муниципальном уровне мы просто не имеем права. Для Ирбита «Уральским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» этот показатель на основании многолетних наблюдений и измерений установлен на отметке 740 сантиметров. Именно поэтому сегодня, несмотря на уже обширное подтопление улиц и частного сектора в Ирбите, неоспоримых оснований для введения режима ЧС нет», – пояснил мэр.

Как уже писал «Новый День», к 17:00 среды, 8 июля, уровень воды в Нице составлял 725 см. В городе были подтоплены 166 приусадебных участков и придомовых территорий. Кроме того, подтоплены перекрестки улиц Орджоникидзе и Междуречной, Орджоникидзе и Заречной, Свободы и Загородной, а также полотно дорог по ул. Северной, Береговой, Урицкого, Восточной, Набережной, Заозерной, Загородной, Калинина, Революции, пер. Некрасова, Пионерской. В ПВР размещены 13 человек.

Ирбит, Елена Владимирова

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