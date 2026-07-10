Детские кружки из усадьбы Расторгуевых-Харитоновых переедут на другие площадки (СПИСОК)

С начала нового учебного года детские кружки, которые раньше занимались в усадьбе Расторгуевых-Харитоновых, переедут на другие площадки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом рассказала директор Городского дворца творчества Людмила Габышева. «На сегодняшний день в здании ведутся ремонтные работы для того, чтобы дети могли заниматься в безопасных условиях, потому что, к сожалению, здесь находиться уже небезопасно. Например, постоянные протечки могут привести к замыканию электропроводки и другим несчастным случаям, чего мы не должны допустить», – пояснила она.

Большая часть коллективов будет заниматься в бывшем здании Октябрьской районной администрации по адресу ул. Луначарского, 217. Туда переедут: Детский театр имени Л.К. Диковского; Игра Го; изобразительная деятельность; Клуб друзей хорошего настроения; Клуб интеллектуальных игр; Легоконструирование; Перворобот и экспериментальная физика; вокальная студия «Сольвейг»; студия развития компьютерной грамотности; графический дизайн; Краски природы.

Ансамбль танца «Детство», школа-студия современного танца «Движение» и танцевально-спортивный клуб «Урал» будут заниматься в МБОУ СОШ № 366 (улица Щорса, 16).

Геологический клуб «Тропа» переедет в Уральский государственный горный университет (улица Куйбышева, 30).

«Игрострой», компьютерная анимация и основы работы с нейросетями будут базироваться на четырех площадках – МБОУ СОШ № 23 (улица Павла Шаманова, 54), МБОУ СОШ № 123 (улица Академика Парина, 6), МБОУ СОШ № 133 (улица Академика Ландау, 39 «б»), улица Луначарского, 217.

Студия эстрадного вокала «Музыкальная карамелька» и фотостудия переедут в Гимназию № 47 (улица Советская, 24 «а»).

Напомним, сейчас собственник усадьбы – Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Администрация Екатеринбурга ежегодно платила ему по 37 млн рублей за аренду помещений для детских кружков, но в этом году договор расторгли из-за аварийного состояния усадьбы. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов неоднократно заявлял, что федеральное агентство ничего не делает для сохранения старинной усадьбы, из-за чего многие ее помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, здание и прилегающая территория требуют реконструкции и благоустройства. Детям уже стало опасно заниматься там. Теперь городские власти приняли решение, что детские кружки временно переедут в бывшее здание администрации Октябрьского района и еще несколько зданий в разных районах города. По мнению мэра, усадьба должна перейти в собственность Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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