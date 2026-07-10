Уровень реки Ницы снизился в Ирбите, но поднялся в Байкаловском районе

Уровень воды в Нице в районе Ирбита начал понижаться, не достигнув опасного показателя в 740 см.

Как сообщает ДИП, за сутки уровень Ницы в Ирбите снизился с 727 до 721 см. В городе остаются подтопленными 166 приусадебных участков, 11 улиц, а также подъездные пути и мост на ул. Орджоникидзе. Из зоны подтопления эвакуировано 33 человека, в том числе 15 детей, в ПВР размещены 28 человек. Дежурит круглосуточный пост с плавсредствами. В Ирбитском районе подтоплено 42 приусадебных участка в 11 населенных пунктах.

В Байкаловском районе уровень реки Ницы за сутки повысился на 8 см и составил 797 см. Организованы лодочные и паромные переправы, выставлены посты добровольных пожарных дружин.

Также повышается уровень воды в реке Туре – до 622 см в Туринском районе и до 704 см в Слободо-Туринском районе. Жизнеобеспечение не нарушено. Работают паромные переправы и катера.

В Махневском районе уровень воды в реке Тагил за сутки повысился на 43 см (до 336 см). Подтоплен участок автодороги пгт. В. Синячиха – пгт. Махнево – с. Болотовское, в д. Санкино подтоплен один приусадебный участок. Лекарства и продукты питания доставляют на лодках.

Как уже писал «Новый День», паводок в Ирбитском районе начался несколько дней назад. Местные жители в соцсетях жалуются на затопленные огороды и теплицы, потерянный урожай и просят главу Николая Юдина объявить режим ЧС. Накануне глава объяснил , что критерии для объявления ЧС установлены федеральным законодательством, и одним из таких критериев служит уровень воды. «Для Ирбита Уральским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды этот показатель на основании многолетних наблюдений и измерений установлен на отметке 740 сантиметров. Именно поэтому сегодня, несмотря на уже обширное подтопление улиц и частного сектора в Ирбите, неоспоримых оснований для введения режима ЧС нет», – пояснил мэр.

Ирбит, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube