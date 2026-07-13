Больше тысячи садов Свердловской области остаются под водой

В Свердловской области продолжается борьба с последствиями дождевого паводка. Как сообщает ГУ МЧС, к утру 13 июля в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 169 частных жилых домов, 1006 приусадебных участков, 10 низководных мостов и 3 участка автомобильной дороги.

За минувшие сутки от паводковых вод освободились 32 жилых дома, 136 приусадебных участков и 2 низководных моста в 23 населенных пунктах. В то же время в 31 населенном пункте произошло подтопление 178 жилых домов, 494 приусадебных участков, 3 низководных мостов и 2 участков автомобильной дороги.

Как уже писал «Новый День», в субботу из-за паводка был введен режим ЧС в Ирбитском районе.

Ирбит, Елена Владимирова

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