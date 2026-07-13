Бывший директор Гортранса приговорен к 9 годам колонии за взятку

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему генеральному директору ЕМУП «Гортранс» Сергею Нугаеву. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Нугаева признали виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере).

В августе 2024 года Гортранс заключил с коммерческим предприятием договор на техническое обслуживание автотранспорта сроком на 3 года. Гортранс задолжал фирме 17 млн рублей.

В ходе личной встречи в январе 2025 года Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить задолженность, за что потребовал вознаграждение в размере 160 тыс. рублей из перечисленной суммы.

После поступления свыше 3,6 млн рублей на счет предприятия руководитель передал Нугаеву 160 тыс. рублей. Нугаев свою вину не признал.

Суд назначил Сергею Нугаеву наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 4 млн рублей, с лишением права занимать руководящие должности на муниципальной службе на срок 5 лет. Кроме того, суд конфисковал сумму взятки в размере 160 тыс. рублей в доход государства.

Как уже писал «Новый День», Сергей Нугаев был задержан 13 февраля. «Большая транспортная реформа требует чистых рук», – высказался источник в городской администрации. 15 февраля Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил Сергея Нугаева в СИЗО, в августе меру пресечения заменили на домашний арест.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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