Санаторий «Обуховский» закрыли из-за наводнения

Санаторий «Обуховский» в Камышловском районе Свердловской области закрыли из-за наводнения. С сегодняшнего дня и до среды включительно гостей не будут принимать. «Причина – беспрецедентный подъем уровня реки Пышма и грунтовых вод», – сообщили в администрации санатория.

Там пообещали, что с каждым гостем свяжутся, чтобы согласовать переносы дат или возврат средств. Тех, чей заезд планируется с 16 июля, просят также проявить терпение – подтверждение вышлют, когда ситуация с паводком станет более ясной.

Напомним, в Ирбитском районе действует режим ЧС, из-за сильных ливней река вышла из берегов. В зоне подтопления оказались жилые дома, а также фермерские хозяйства. Сегодня началась эвакуация крупнейшего в регионе СПК «Килачевский», где содержится около 5000 голов крупного рогатого скота.

Екатеринбург, Елена Сычева

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