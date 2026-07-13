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В Ирбитском районе из-за наводнения эвакуируют детский лагерь

Руководство детского загородного лагеря «Салют» из-за наводнения в Ирбитском районе решило досрочно завершить смену.

«Сегодня вывоз детей организуется автобусами до ЦДТ «Кристалл». Время прибытия каждого отряда сообщит непосредственно воспитатель отряда при выезде из д.Речкалова (ориентировочно после 13 ч). В д.Речкалова забирать детей НЕ НУЖНО, вы создадите лишние затруднения движения. Очень надеемся на понимание!» – говорится в сообщении для родителей на странице лагеря «ВКонтакте».

Как уже писал «Новый День», в субботу в Ирбитском районе был введен режим ЧС. Реки вышли из берегов, затоплены десятки дворов и приусадебных участков.

Ирбит, Елена Владимирова

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