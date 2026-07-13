Осужден пьяный самокатчик, убивший на улице незнакомую женщину

Суд Нижней Туры вынес приговор по резонансному делу об убийстве женщины на улице. Как сообщили в СУ СКР, 34-летний Магомедрасул Алидаров признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство двух лиц. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, трагедия случилась 1 августа 2025 года. Рано утром семейная пара шла по улице, когда их догнал на электросамокате пьяный мужчина южной внешности, который матерился и кричал что-то неразборчивое. Когда прохожие сделали ему замечание, он выхватил нож, убил женщину и ранил ее мужа. Подбежавшие жильцы ближайших домов задержали убийцу до приезда полиции.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, Алидаров зарегистрирован в другом регионе, но уже давно живет в Нижней Туре. В 2023 году он был осуждён за нарушение правил дорожного движения и приговорён к обязательным работам на 260 часов с дополнительным наказанием в виде лишения водительских прав. «Видимо, будучи отстранённым от управления транспортными средствами, этот гражданин, на профессиональной основе занимающейся обслуживанием и ремонтом автомобилей, заимел привычку передвигаться по городу на электросамокате. На этом средстве индивидуальной мобильности он, несмотря на состояние алкогольного опьянения, и находился ранним утром 1 августа 2025 года, когда пути его и потерпевших, к сожалению, пересеклись», – отметил полковник Горелых.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

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