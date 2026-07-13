Из-за наводнения перекрыты дороги в нескольких районах

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что из-за наводнения в восточной части региона ограничен проезд транспорта по некоторым дорогам.

В Талицком районе закрыт проезд по мосту и проезжей части через реку Юрмыч на подъезде к деревне Вазова, также ограничен проезд в деревне Кокуй.

В Пышме ограничено движение на улицах Ленина, Сушинских, Лизы Чайкиной, а также в переулке Речной в посёлке Пышма. Объезда нет.

В Богдановичском районе полностью ограничен проезд для всех транспортных средств от села Коменки до улицы Строителей города Богданович в связи с размывом грунтовой насыпи и переливом воды через дорогу.

В Байкаловском районе закрыт проезд по улице Советская в деревне Шаламы. Объезда нет.

В Артемовском районе ограничено движение на 18-м километре автодороги «Артемовский – Арамашево» в районе деревни Бучино. Объезд организован по автодороге «Екатеринбург – Реж – Алапаевск».

В Алапаевском районе закрыт проезд по автомобильной дороге «Арамашево – Косякова» в связи с разрушением моста через реку Шайтанка. Объезд организован по региональной трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск».

На всех участках, где введены ограничения, организовано дежурство экипажей ДПС, выставлены временные дорожные знаки.

Как уже писал «Новый День», ранее ГАИ закрыла движение на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Основные проблемы сейчас сохраняются в районе 207 км в Талицком районе. Там разлилась река Юрмыч после сильных осадков.

Талица, Елена Владимирова

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