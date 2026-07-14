Жителям Камышловского района пообещали за утонувшее имущество до 100 тысяч рублей

Жителям Камышловского района, где вчера из-за наводнения был объявлен режим ЧС, пообещали компенсацию за утраченное имущество.

«Если ваши земельные участки, огороды или надворные постройки пострадали от подтопления, вы можете обратиться за помощью в администрацию Камышловского муниципального района. Подать заявление можно любым удобным способом: через портал Госуслуги, при личном обращении в администрацию или через официальный сайт Камышловского муниципального района. Важно: оценка нанесённого ущерба будет произведена специальной комиссией после того, как вода полностью сойдёт с участков», – говорится на странице главы района Олега Макаряна «Вконтакте».

В сообщении указано, что за частично утраченное имущество камышловцы могут получить от 10000 до 50000 рублей на человека, за полностью утраченное имущество – 100 тысяч.

Как уже писал «Новый День», за прошедшие сутки были затоплены 48 жилых домов (35 – в Камышловском районе, 13 – в Ирбитском районе) и 305 приусадебных участков. Сегодня, по прогнозам спасателей, может затопить 225 жилых домов (Ирбитский район – 101, город Ирбит – 41, Камышловский район – 83) и 1057 приусадебных участков.

Накануне в 16:00 в Камышловском районе был введен режим ЧС.

Камышлов, Елена Владимирова

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