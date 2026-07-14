Организаторы фестиваля «Красная строка» назвали нового хедлайнера

Организаторы ежегодного книжного фестиваля в Екатеринбурге «Красная строка» назвали еще одного хедлайнера. Им станет современный прозаик, автор бестселлеров «Любимчик Эпохи», «Ген Рафаила» и «Желчный Ангел» Катя Качур.

Писательница более 20 лет работала в телевизионной журналистике и выпустила свыше 2000 репортажей. В 2024 году она стала финалисткой премии «Дебют. Эксмо» за роман «Любимчик Эпохи». На фестивале «Красная строка» Катя Качур представит новую книгу «Копия Веры», встретится с читателями и ответит на вопросы гостей.

Как уже писал «Новый День», «Красная строка» пройдет с 21 по 23 августа в Историческом сквере. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба тема фестиваля обозначена как «Эта музыка будет вечной». Хедлайнерами станут также Настасья Реньжина, автор книг «Последний паром Заболотья» и «Бабушка сказала сидеть тихо», и Игорь Евдокимов, автор популярных детективов о российской империи, таких как «Архив Корсакова» и «Доктор Фальк».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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