«Если не прошел отбор – в универсальный класс». В Минпросвещения гарантировали места всем, кто поступает в 10-й класс

Если девятиклассник не прошёл отбор в профильный класс, власти обязаны предоставить ему место в обычном классе или в другой школе поблизости. Об этом рассказали в Министерстве РФ.

«Если выпускник 9-го класса не прошел отбор, орган исполнительной власти <...> или <...> местного самоуправления <...> обязан предоставить ему место в образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе», – пояснили РИА Новости в министерстве.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, школа вправе отказать в приёме в 10-й класс, если свободных мест нет. В таком случае родителям необходимо обратиться в региональные или муниципальные органы управления образованием – они помогут подобрать другое учебное заведение. В Минпросвещения также отметили, что соблюдение прав школьников на получение среднего общего образования находится на особом контроле ведомства, Генпрокуратуры и Госдумы.

Как ранее писал «Новый День», успеваемость, средний балл аттестата, результаты ОГЭ не могут быть причиной отказа в зачислении в старшую школу. Но это правило действует только для классов без профильной направленности. В профильные классы попадают по отбору. Для этого девятиклассник должен предоставить результаты ОГЭ по нужным предметам и аттестат.

Но даже если выпускник завершил школу без аттестата, возможность продолжить обучение и получить профессию сохраняется. Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области предлагает девятиклассникам бесплатное обучение востребованным специальностям. Среди них – визажист, вожатый, каменщик, кассир, кухонный рабочий, мастер маникюра, младший воспитатель, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор ЭВМ, парикмахер, повар, ретушёр, слесарь, фотограф, швея, штукатур. Успешно сдавшим итоговую аттестацию выдаётся свидетельство о получении профессии рабочего или должности служащего.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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