В затопленном СПК «Килачевский» осталось 950 коров. Эвакуация продолжается

В Ирбитском районе, где на днях объявили ЧС в связи с наводнением, продолжаются мероприятия по борьбе с последствиями паводка.

Как сообщили в ДИПе со ссылкой на главу района Алексея Никифорова, в 20 деревнях и селах подтоплены 366 придомовых территории, затоплены 194 жилых дома. Организованы пункты временного размещения людей в деревне Фомина, селах Килачевское и Горки, поселке Зайково. Сейчас в них находятся в общей сложности 26 человек.

Продолжается эвакуация крупного рогатого скота из СПК «Килачевский». Сейчас на территории сельхозпредприятия находятся 950 коров (всего их около 5000). Проводится откачка воды мотопомпами.

Высокий риск подтопления отмечается в деревне Речкалова. В связи с этим эвакуировали людей из санатория «Белая горка», 34 человека размещены в Комплексном центре социального обслуживания населения Ирбита и Ирбитского района. Также из загородного лагеря «Салют» вывезены 319 детей и 72 сотрудника. Дети размещены в ДК «Кристалл» до момента, когда родители заберут их домой.

В связи с угрозой затопления трансформаторной подстанции отключено электроснабжение в Зайковском филиале Ирбитской городской больницы. Пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, переведены в филиал медучреждения в Ирбите. Те, кто может проходить лечение амбулаторно, отправлены домой.

В зоне подтопления работают сотрудники МЧС и МВД, аварийно-восстановительная бригада «Облкоммунэнерго», волонтеры-спасатели. Задействовано 17 единиц техники, в том числе 6 лодок и один БПЛА.

Как уже писал «Новый День», в минувшие выходные глава Ирбитского района Алексей Никифоров принял решение об объявлении режима ЧС муниципального значения. На своей странице «ВКонтакте» глава района рассказал, что подтоплен один из крупнейших молочных комплексов в Свердловской области – СПК «Килачевский», где содержится около 5000 голов крупного рогатого скота. Животных и персонал эвакуируют.

Ирбитский район, Елена Владимирова

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