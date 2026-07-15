В Туринском районе затопило автодорогу

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о временном ограничении движения на участке автодороги Урусово – Ленское – Жуковское в Туринском районе в связи с подтоплением.

Закрыт проезд на участке с 7-го километра по 8 км. Объезд организован через село Благовещенское. На месте выставлены временные знаки, дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Также в ГАИ рассказали, что утром 15 июля было частично восстановлено движение транспорта на 18-м километре автодороги Артемовский – Арамашево в Артемовском районе. Проезд осуществляется по одной полосе с приоритетом со стороны Алапаевска.

По прогнозам МЧС, сегодня и завтра увеличится зона затопления в следующих муниципалитетах: Горноуральский округ, Первоуральск, город Ирбит, Ирбитский район, Невьянский округ, Нижний Тагил, город Камышлов, Камышловский район, Новолялинский округ. Угроза подтопления сохраняется в Верх-Нейвинском, Серове, Сосьве, Староуткинске, Тавде.

Туринск, Елена Владимирова

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