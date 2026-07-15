На Урале исчезают из продажи насосы, помпы и дренажное оборудование

На Урале в продолжается дождевой паводок. Как ранее сообщал «Новый День», затоплены территории Камышловского, Артемовского и Ирбитского районов, а также город Ирбит. Несколько десятков участков подтоплено в окрестностях Невьянска, Нижнего Тагила. Березовского и Талицы.

Как сообщает «Новый День», в специализированных магазинах наблюдается повышенный спрос на насосы, помпы для откачки воды, дренажные системы, трубы для отвода воды с участков и другое оборудование. В территоиях, которые уже подверглись затоплению, ничего уже купить практически невозможно, исчезают данные товары и в Екатеринбурге.

Как сообщил «Новому Дню» один из жителей Ирбита, он хотел прибрести помпу для откачки воды с участка, но сделать смог только онлайн заказ. Все, что ранее можно было купить в городе, раскуплено, новое поступление товаров ждут через неделю или больше и уже по повышенным ценам. Впрочем, отметил уралец, поскольку его участок затоплен основательно – помпа, это, скорее вспомогательный инструмент для самоуспокоения, необходимо ждать, когда большая вода уйдет самотеком.

Отметим, что на 15 июля, по данным МЧС, на территории региона в 20 муниципальных образованиях подтоплено 362 частных жилых дома, 5 дачных домов, 1760 приусадебных участков, 2 участка автомобильных дорог и 9 низководных мостов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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