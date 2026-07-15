Бывший гендиректор Облкоммунэнерго, которого искали почти год, сдался полиции

Бывший генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, ранее находившийся в розыске, добровольно сдался правоохранительным органам.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «Новому Дню», что фигурант громкого уголовного дела, которое расследует ГСУ ГУ МВД области, действительно явился в следственное подразделение.

«Гражданин, о котором идет речь, по ходатайству следователей полиции арестован и помещен под стражу в одну из камер СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается», – отметил Валерий Горелых.

Как уже писал «Новый День», генерального директора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова объявили в розыск в сентябре прошлого года – вскоре после ареста руководителей «Корпорации СТС» Алексея Боброва и Татьяны Черных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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