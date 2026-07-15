В ирбитском детском лагере «Салют» отменили четвертую смену: он ушел под воду

Ирбитские власти приняли решение об отмене четвертой смены в детском загородном лагере «Салют». Третью смену позавчера пришлось завершить досрочно из-за подхода большой воды.

Глава Ирбита Николай Юдин отмечает, что это решение было принято своевременно – сейчас большая часть территории лагеря уже ушла под воду.

«Хорошо пониманию недовольство и переживания детей и их родителей по поводу сорванного отдыха. Однако даже после ухода воды нам предстоит просушить корпуса, подремонтировать мебель и оборудование, навести порядок на территории», – пояснил мэр.

Как уже писал «Новый День», детей из «Салюта» эвакуировали 13 июля. В Ирбите и Ирбитском районе введен режим ЧС из-за наводнения.

Ирбит, Елена Владимирова

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