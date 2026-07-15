В Среднеуральске 2-летняя девочка выпала с 5 этажа и погибла

Днем 14 июля из окна общежития на 5 этаже в городе Среднеуральске выпала 2-летняя девочка. Ребенок погиб на месте.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что девочка была с матерью дома в общежитии. Ребенок попросил попить, мать пошла на общую кухню за водой, а когда вернулась, то увидела, что девочка летит вниз. Поймать ее мать не успела.

«Семья, в которой произошла трагедия, неполная, воспитанием занималась мать. В феврале 2026 года она привлекалась полицией к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственного ребёнка)», – отметил полковник Горелых.

Как уже писал «Новый День», только в апреле-мае этого года из окон выпали десять детей. Врачи опасаются, что их количество будет расти – в среднем в год в больницу поступает от 40 до 60 таких пациентов.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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