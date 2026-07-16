Из-за схода вагонов на СвЖД задерживаются пассажирские поезда

Из-за схода шести вагонов грузового поезда под Кунгуром движение на участке перекрыто в обе стороны. Как сообщает пресс-служба СвЖД, это привело к задержке пассажирских поездов. В частности, составы № 1 Владивосток – Москва, № 85 Серов – Москва проследуют через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут по станции Пермь.

Поезда № 72 Санкт-Петербург – Екатеринбург, № 2 Москва – Владивосток и № 802 Пермь – Екатеринбург будут отправлены через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург.

Поезда № 73 Тюмень – Санкт-Петербург, № 69 Чита – Москва, № 149 Челябинск – Санкт-Петербург, № 109 Новый Уренгой – Москва проследуют через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут по станции Пермь.

Пассажиров поездов, которые задержатся больше чем на 4 часа, обеспечат питанием, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Напомним, шесть вагонов с глиной сошли с рельсов около половины второго по местному времени на участке Кишерть – Шумково. Предварительно, ЧП произошло из-за размыва полотна дороги.

Екатеринбург, Елена Васильева

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