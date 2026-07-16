Трехсекционные трамваи «Кастор» вышли на маршруты № 6 и 13 (ФОТО)

В Екатеринбург прибыли первые 10 современных трехсекционных трамваев модели 71-639 «Кастор». Общий объем поставки – 50 единиц, еще 40 трамваев будут доставлены до конца года.

Как сообщает ДИП, первые вагоны уже распределены на маршруты № 6 (Машиностроителей – Бебеля – ВИЗ – пр. Ленина – Луначарского – ЦПКиО) и № 13 (7 ключей – Техническая – ВИЗ – пр. Ленина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ). Еще одна партия будет направлена на обкатку по маршруту № 16, который с 1 августа соединит Академический район с микрорайоном ЖБИ.

Конструктив трехсекционного шестиосного трамвайного вагона предусматривает 100% низкий уровень пола. Каждый трамвай «Кастор» вмещает порядка 200 пассажиров. Для удобства в вагонах есть климат-контроль, светодиодное освещение, система безналичной оплаты, голосовое оповещение для слабовидящих и места для колясок. Также установлено навигационное оборудование, мультимедийный комплекс, система контроля за состоянием водителя.

После того, как в город прибудут все 50 трамваев, их распределят на маршруты № 8, № 14 и № 15.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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