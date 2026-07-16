Все коровы из затопленного хозяйства живы, но из-за стресса стали давать меньше молока

Сотрудникам СПК «Килачевский», который несколько дней назад ушел под воду, удалось сохранить все поголовье крупного рогатого скота, но из-за стресса продуктивность у коров снизилась.

Как сообщает «4 канал», всего на ферме содержатся 3,5 тысячи голов КРС, в том числе 1,8 тысячи коров. На другую площадку перевезли 508 животных. Основное оборудование сельскохозяйственного предприятия двое суток находилось под водой. К сегодняшнему утру воду откачали и подключили резервные источники питания. Ещё 597 коров эвакуировали с Фоминского отделения агрофирмы «Ирбитская».

Как уже писал «Новый День», СПК «Килаческий» подтопило в минувшие выходные. 12 июля глава Ирбитского района Алексей Никифоров принял решение об объявлении режима ЧС муниципального значения. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/877346.html

На сегодняшний день гидрологическая обстановка в области остается напряженной.

К утру 16 июля были затоплены 443 частных жилых дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах 20 муниципальных образований. Также остаются затопленными 9 низководных мостов и 2 участка автомобильных дорог. За сутки затопило 130 домов и 185 земельных участков, преимущественно в Ирбите и Ирбитском районе.

Глава Ирбита Николай Юдин сообщил, что по состоянию на 08:00 уровень воды в Нице составил 835 см, что на 49 см выше, чем вчера. Это также выше, чем во время наводнений 2016 и 1979 года. Спасатели продолжают подворовой обход с целью уточнения обстановки и при необходимости помогают жителям вывозить вещи, перебираться в ПВР или к родным. Сейчас в регионе развернуто 6 пунктов временного размещения: 4 в Ирбитском районе и два – в городе Ирбите. В них временно проживают 88 человек, в том числе 32 ребенка. Остальные эвакуированные разместились у родственников и знакомых.

Ирбит, Елена Владимирова

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