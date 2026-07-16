Участники «Стенограффии» посвятят стрит-арт памяти Коляды и Горенбурга

Участники фестиваля стрит-арта «Стенограффия» в этом году собираются посвятить одну из работ памяти драматурга и режиссера Николая Коляды и основателя «Уральской ночи музыки» Евгения Горенбурга.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» сооснователь фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов.

«Нам предстоит сделать работу, которая называется «Маленький большой город». Она будет посвящена Екатеринбургу, людям, которые в нем живут, явлениям, мемам. Всему, что в нашем маленьком городе крупно выстрелило. Работа будет веселая. Но там будут и сентиментальные моменты. И на этом длинном заборе (...) мы бы хотели увековечить и Горенбурга, и Николая Коляду», – сообщил Колоколов.

Напомним, Николай Коляда скончался в ночь на 2 марта, а Евгений Горенбург – 22 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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