Участники «Стенограффии» посвятят стрит-арт памяти Коляды и Горенбурга

Участники фестиваля стрит-арта «Стенограффия» в этом году собираются посвятить одну из работ памяти драматурга и режиссера Николая Коляды и основателя «Уральской ночи музыки» Евгения Горенбурга.
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» сооснователь фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов.
«Нам предстоит сделать работу, которая называется «Маленький большой город». Она будет посвящена Екатеринбургу, людям, которые в нем живут, явлениям, мемам. Всему, что в нашем маленьком городе крупно выстрелило. Работа будет веселая. Но там будут и сентиментальные моменты. И на этом длинном заборе (...) мы бы хотели увековечить и Горенбурга, и Николая Коляду», – сообщил Колоколов.
Напомним, Николай Коляда скончался в ночь на 2 марта, а Евгений Горенбург – 22 апреля.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»