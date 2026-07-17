В пострадавшей от смерча Кушве отремонтировано более 160 домов

В Кушве, по которой 22 июня прошел разрушительный смерч, завершаются восстановительные работы. Как рассказал в соцсетях губернатор Денис Паслер, выплаты на приобретение жилья взамен утраченного уже утверждены для 22 семей, 18 из них сегодня получили документы.

В городе отремонтировано 164 жилых объекта, работы ведутся еще на четырех. Завершается ремонт крыш в многоквартирных домах: три из 10 домов полностью готовы, готовность еще двух составляет 95%, в пяти домах работы выполнены на 75%. Восстановлена ключевая инфраструктура, возвращены в дома свет и газ.

Всего на ремонте объектов было задействовано более 170 строителей. Ежедневно порядка 130 единиц техники и более 600 человек участвовали в ликвидации завалов.

Как уже писал «Новый День», мощный ураганпрошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. В результате стихии было повреждено более 130 домов и 25 автомобилей. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстановлено за счет бюджета.

Кушва, Елена Владимирова

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