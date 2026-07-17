Полпред президента Артем Жога облетел подтопленные территории Урала (ФОТО)

Полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога сегодня работает на подтопленных территориях в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, в авиамониторинге паводковой обстановки принимают участие сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области, в том числе первый заместитель начальника регионального управления Валерий Казаков. Особое внимание уделяется работе гидротехнических сооружений.

Как уже писал «Новый День», к утру 17 июля под водой оставались 439 частных домов и 2119 приусадебных участков в 65 населенных пунктах. За предыдущие сутки затопило 154 жилых дома в Ирбите и Ирбитском районе, а также 457 приусадебных участков в Ирбите и Ирбитском районе, а также Горноуральском районе. Освободились от воды за сутки 158 жилых домов, в основном в Камышловском и Ирбитском районах, а также 130 приусадебных участка (Махнёвский МО – 3, Талицкий МО – 4, Ирбитский МО – 92, МО Сухой Лог – 11, Камышловский МР – 20).

В области развернуты семь пунктов временного размещения: четыре в Ирбитском районе, два – в городе Ирбите и один – в Камышлове. В них временно проживают 93 человека, в том числе 32 ребенка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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