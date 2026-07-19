Минздрав разработал схему эвакуации сложных пациентов из районов, отрезанных паводком

В минздраве Свердловской области разработали схему, как перевозить пациентов на машине скорой помощи в условиях затопления региональной трассы Североуральск – Серов.

Замгубернатора – глава минздрава Татьяна Савинова в своем канале в «Максе» пояснила, что затопленный участок протяжённостью порядка 460-600 метров машины скорой помощи самостоятельно преодолеть не могут, но решение найдено.

Глава Североуральска Виталий Никитенко выделил медикам «КАМАЗ», так называемую «техничку», которая при необходимости будет перетаскивать автомобиль скорой помощи с выключенным двигателем через затопленный участок.

Далее бригады скорой помощи будут работать по методу «рандеву». «Бригада доезжает до затопленного участка, в случае необходимости машина с выключенным двигателем перемещается через воду с помощью «технички», а на противоположной стороне пациента уже ожидает вторая бригада скорой помощи, в которую он перегружается. Затем первая машина тем же способом возвращается на территорию Североуральска, Ивделя и Пелыма. Мы уже протестировали схему без пациента – всё работает штатно. В среднем такие транспортировки в Серов требуются полтора-два раза в сутки. К счастью, пока острой необходимости задействовать эту схему не возникло, но мы к ней полностью готовы. Более того, сейчас прорабатываем вопрос усиления Североуральской больницы врачами-реаниматологами. Скорее всего, доктор-реаниматолог выедет туда из Екатеринбурга, из Областной больницы», – рассказала Татьяна Савинова.

Североуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube