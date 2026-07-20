Сброс воды на плотине в Верх-Нейвинском увеличен почти в два раза

Сброс воды с плотины в поселке Верх-Нейвинском, которая принадлежит Уральскому электрохимическому комбинату, за выходные дни был увеличен почти в два раза – с 12 до 20 кубометров в секунду.
Как пояснил на своей странице «ВКонтакте» глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев, решение об увеличении сброса принято потому, что идут дожди и уровень воды в Нейве и Верх-Нейвинском водохранилище повышается. «Увеличение сброса – это необходимая мера, чтобы не допустить переполнения водохранилища и снизить риск подтопления прилегающих территорий», – подчеркнул глава.
Верх-Нейвинский, Елена Владимирова
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