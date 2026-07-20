В Ирбите начали прием заявлений от граждан, пострадавших от наводнения

С сегодняшнего дня в администрации Ирбита начался личный прием граждан, которые нуждаются в материальной помощи, так как их имущество было утрачено в результате наводнения.

Глава города Николай Юдин сообщил, что специалисты администрации будут работать на приеме ежедневно, включая выходные, с 09:00 с 18:00. «Специалисты будут работать столько, сколько будет в этом необходимость. Каждый сможет попасть на прием в удобное время! Кроме того, планируем в эту пятницу, 24 июля, в 16:00 на площадке Центра детского творчества провести встречу со всеми ирбитчанами, пострадавшими от паводка. Постараемся ответить на все вопросы, которые сегодня волнуют жителей города», – написал он.

По состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в Нице составил 810 см. Это на 35 см ниже, чем утром 17 июля.

Ирбит, Елена Владимирова

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