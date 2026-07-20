В центре Екатеринбурга начали монтировать падел-корты – с синей и розовой травой

На площади 1905 года начали монтировать четыре игровые площадки для падела. Корты с панорамным обзором и угловыми колоннами разместятся на специальной платформе, чтобы не повредить историческую брусчатку площади, выровнять естественный уклон и сгладить неровности. Покрытие кортов сделают из цветной искусственной травы синего и розового цветов, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«В нее [траву] добавляется кварцевый песок – это технологическое решение, которое решает сразу несколько ключевых задач: стабилизирует покрытие, повышает безопасность игроков и влияет на поведение мяча. Поверхность кортов будут регулярно обслуживать, чтобы сохранить свойства покрытия», – отметили в мэрии.

Арендовать падел-корты можно будет по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными, часть – по льготной цене. Гости смогут прийти со своим инвентарем или арендовать его на месте.

На площадке уже запланировано несколько мероприятий, в том числе специальный турнир в честь Дня города. Участвовать смогут спортсмены любого уровня – от новичков до профессионалов.

Вокруг кортов территорию озеленят, а также организуют комфортную инфраструктуру: поставят раздевалки, туалеты, деревянные настилы с зонтиками от дождя и солнца, также здесь появятся фудкорт, зоны отдыха с декором площадка для игры в бочча.

В таком виде площадь проработает до конца сентября. Затем начнется монтаж катка, который откроется в декабре и будет работать до середины февраля.

Напомним, на площади 1905 года второй год подряд городские власти создают общественное рекреационное пространство. К июню там уже появились деревянные настилы, скамейки, клумбы с яблонями и гортензиями, навесы от дождя и солнца, архитектурная подсветка. Реализацией проекта «Лето на площади» занимается команда парка Маяковского.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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