В День города можно будет поиграть в падел бесплатно

В День города, 1 августа, на площади 1905 года состоится турнир по паделу. Попробовать свои силы смогут даже те, кто никогда не держал ракетку в руках.

Как рассказали в пресс-службе парка Маяковского, участие в турнире бесплатное – стартовый взнос не требуется. Можно играть со своим инвентарем или взять ракетки и мячи напрокат прямо на площадке. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте летонаплощади.рф, выбрав одну из трех категорий в зависимости от уровня подготовки: новичок, любитель или профи. Победителей ждут памятные медали и подарки от партнеров проекта.

Турнир продлится с 9:00 до 18:00. Единственное, что может помешать игре, – осадки: по технике безопасности проводить матчи под открытым небом во время дождя нельзя.

Как ранее писал «Новый День», неделю назад на площади 1905 года начали монтировать четыре игровые площадки для падела. Вокруг кортов территорию озеленят, а также организуют комфортную инфраструктуру: поставят раздевалки, туалеты, деревянные настилы с зонтиками от дождя и солнца, также здесь появятся фудкорт, зоны отдыха с декором площадка для игры в бочча. В таком виде площадь проработает до конца сентября. Затем начнется монтаж катка, который откроется в декабре и будет работать до середины февраля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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