Санаторий «Обуховский» откроется не раньше 26 июля

Санаторий «Обуховский», который находится в пострадавшем от наводнения Камышловском районе Свердловской области, вынужден продлить время простоя.

«К сожалению, из-за продолжающегося высокого уровня воды, вызванного дождями и разливом реки, мы вынуждены продлить приостановление приема гостей до 26 июля 2026 года включительно. Безопасность – наш главный приоритет», – написал на странице санатория «ВКонтакте» его директор Иван Клементьев.

Руководитель уточнил, что всем, чей заезд попадает на этот период, специалисты санатория обязательно позвонят для согласования переноса дат или возврата денег за путевку. «Отдел бронирования и бухгалтерия работают удаленно, возможны задержки в ответах и обработке возвратов. Просим вашего понимания», – добавил он.

Как уже писал «Новый День», санаторий «Обуховский» закрыли из-за наводнения 13 июля, сначала – до 22 июля, теперь сроки решили продлить.

Камышловский район, Елена Владимирова

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