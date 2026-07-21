Вода ушла из 40 домов Ирбита, но затопила 460 садов в Верх-Нейвинском и Серове

В Свердловской области дождевой паводок уходит из одних территорий, но одновременно осложняется ситуация в других.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, за прошедшие сутки произошло освобождение 45 жилых домов (40 – в Ирбите, 5 – в Кировграде), 17 дачных домов (Североуральский округ), 350 приусадебных участков (235 – в Горноуральском районе, 53 – в Североуральске, 27 – в Верхней Пышме, 14 – в Кировграде, 12 – в Карпинске, 5 – в Нижнем Тагиле, 2 – в Талице, 2 – в Сухом Логу).

В тот же день было подтоплено 22 жилых дома (по одному – в Невьянске, Камышлове и Ирбитском районе, 2 – в Сысерти и 17 – в Серове) и 746 приусадебных участков, в том числе 320 – в Верх-Нейвинском, 139 – в Серове, 76 – в Невьянске, 62 – в Сысертском районе, 36 – в Слободо-Туринском районе, 31 – в Полевском.

Всего на территории области затоплен 521 жилой дом, 3122 приусадебных участка, 10 низководных мостов, ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами (776 домов, в которых проживают 1758 человек, из них 398 детей).

Сегодня может затопить четыре 4 жилых дома в Новой Ляле, а также 192 приусадебных участка, в основном – в Новолялинском районе (150) и один участок автомобильной дороги (Туринск – Урусова – Благовещенское – Кондрахино).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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