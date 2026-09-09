В Свердловской области не осталось затопленных садов и огородов

В Свердловской области вода практически ушла с территории населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, затопленных домов и огородов уже нет, остаются под водой только два низководных моста, ограничено автотранспортное сообщение с 5 населенными пунктами (64 дома, 105 жителей, из них 9 детей). Необходимо отремонтировать мост в Талицком районе, поврежденный вследствие затопления.

Как уже писал «Новый День», на пике паводка 21 июля в области был затоплен 521 жилой дом, 3122 приусадебных участка, 10 низководных мостов, ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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